Plus de 2,7 millions $ amassés pour les enfants malades au 24h de Tremblant

MONTRÉAL – Coup d’envoi ce week-end de la 16e édition des 24h de Tremblant.

Plus de 3000 participants formant 303 équipes participent à cette compétition amicale pour amasser des fonds pour les enfants malades.

Plus de 2,7 millions de dollars avaient été amassés à 9h00 samedi matin, avant même que les participants ne dévalent les pentes de ski ou amorcent les épreuves de marche et de course à pied, en se donnant le relais, sur une période de 24 heures en continu.

L’objectif établi pour cette année de 2,7 millions de dons a donc été atteint.

L’argent amassé sera distribué à trois fondations, soit la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et la Fondation Tremblant.

Plusieurs personnalités participent à l’évènement. Parmi ces ambassadeurs, on remarque cette année la présence des Olympiens Alexandre Bilodeau et Alexandre Despatie.

L’évènement se poursuit jusqu’à dimanche.

Il est aussi possible pour ceux qui souhaitent faire un don, sans se déplacer, de contribuer en ligne en se rendant sur le site web www.24htremblant.com