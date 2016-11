Plusieurs organismes réclament des mesures pour favoriser le transport actif

MONTRÉAL – Les pouvoirs publics doivent cesser de privilégier la fluidité de la circulation automobile à tout prix et agir davantage pour favoriser le transport actif tels la marche, le vélo et le transport en commun.

Une douzaine d’organismes oeuvrant en santé, en transport et en environnement ont livré, lundi à Montréal, un verdict très sévère à l’endroit des décideurs pour leur incapacité à prendre au sérieux les besoins et la sécurité des cyclistes et des piétons, de même que les bienfaits d’encourager ces modes de transport.

Ceux-ci ont déploré de voir ces utilisateurs traités comme des «usagers résiduels», notant par exemple que les aménagements piétonniers qui étaient prévus pour le nouvel échangeur Turcot sont maintenant disparus, bien qu’ils ne représentaient qu’une fraction minime du coût de 4 milliards $ du projet.

Les organismes réclament que 5 pour cent des budgets alloués en infrastructures de transport soient consacrés à la mise en place de pistes cyclables et à des aménagements des rues, trottoirs et intersections pour accroître la sécurité des piétons et cyclistes.

Pour dissuader l’utilisation de l’automobile, on suggère entre autres de limiter les espaces de stationnement en ville au maximum, d’augmenter le coût du stationnement et les droits d’immatriculation, particulièrement pour les VUS, et de songer à un tarif d’entrée dans les villes.

Les organismes saluent le discours procycliste de la Ville de Montréal, mais déplorent qu’il ne se traduise que de manière parcellaire dans les faits: en 2008, la métropole s’était engagée à allonger le réseau cyclable de 400 kilomètres en cinq ans, mais n’a pu faire mieux que 30 à 40 kilomètres par année, alors que le réseau de 700 kilomètres, selon eux, devrait être doublé pour être fonctionnel.

Ils font valoir que toute augmentation du transport actif se traduit par une diminution de la pollution et des gaz à effet de serre et une amélioration de la santé de la population, notamment au chapitre de l’obésité.

Ils soulignent que la ville de Montréal prévoit des travaux durant plusieurs années et estiment qu’il s’agit d’une occasion unique de réaliser des pas importants en ce sens, si les décideurs sont prêts à faire les choix qui s’imposent.