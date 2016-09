Portes ouvertes sur les fermes du Québec: plus de 100 000 visiteurs attendus

MONTRÉAL – Pour une 14e année d’affilée, l’Union des producteurs agricoles (UPA) tient dimanche son opération portes ouvertes sur les fermes du Québec.

Plus de 100 000 visiteurs sont attendus sur les quelque 100 fermes participantes, dans toutes les régions du Québec, de 10h à 16h. Pas moins de 1,8 million de visiteurs onr répondu à l’invitation de l’UPA en 13 ans.

L’événement permet de visiter gratuitement des installations agricoles, et d’assister à des activités organisées pour toute la famille.

Les visiteurs peuvent échanger avec les agriculteurs et constater leur savoir-faire. Des dégustations sont prévues, de même que des démonstrations, de l’animation et des jeux pour les plus jeunes. Des chapiteaux ou des tentes ont été érigés sur la plupart des sites, au cas où la pluie venait perturber la journée.

Le volet urbain de cette opération portes ouvertes fait peau neuve cette année à Montréal: la grande fête agricole déménage au Parc olympique. Au programme de la journée figurent kiosques d’information, animaux de ferme, épluchette de maïs, machinerie agricole, dégustations et vente de produits.

Le site www.portesouvertes.upa.qc.ca donne tous les détails de l’événement.