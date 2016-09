Pour les enfants malades: le 48 heures vélo se déroule ce week-end à Montréal

MONTRÉAL – Pour une 10e année d’affilée, l’événement «48 heures vélo» de la fondation «Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Québec» se déroule tout le week-end sur le circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a accepté la présidence d’honneur de l’événement, qui a permis d’amasser 7,5 millions $ dans les neuf premières éditions. L’organisation espère recueillir plus de 1,6 million $ cette année.

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu réalise les rêves d’enfants dont la santé est gravement menacée. L’an dernier, 75 jeunes ont vu leur souhait se concrétiser.

Le «48 heures vélo» est la plus importante collecte de fonds de l’organisme. Regroupés en équipes de 6, plus de 1700 cyclistes se relaient jour et nuit pendant 48 heures, depuis 13h vendredi jusqu’à 13h dimanche.