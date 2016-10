Premier Salon national quad-motoneige au Québec, ce week-end, à Drummondville

DRUMMONDVILLE, Qc – A l’approche de la saison hivernale, un premier Salon national Quad-motoneige se tient cette fin de semaine, à Drummondville.

Il a été organisé par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads.

Les adeptes peuvent rencontrer les manufacturiers, obtenir des conseils et même effectuer quelques essais sur circuit. Des conférences ont également été prévues.

La Sûreté du Québec est partenaire du Salon. Un spécialiste en sécurité routière et récréotouristique ainsi que des patrouilleurs quadistes et motoneigistes de la SQ répondront aux questions des amateurs de véhicules hors route. Les policiers sensibiliseront également les visiteurs aux comportements problématiques, tels que la capacité de conduite affaiblie, le respect des limites de vitesse et le port du casque protecteur.