Printemps: l’est du pays aura du temps doux, l’ouest continuera d’avoir froid

MONTRÉAL – Le Québec et les autres provinces de l’est du Canada connaîtront un redoux à temps pour le printemps, selon les prévisions de Météo Média.

Dans l’est du pays, de l’Ontario aux provinces de l’Atlantique, les températures se rapprocheront de la normale saisonnière, sauf dans le sud de ces régions, où elles pourraient dépasser la moyenne. À Montréal, la température moyenne pour le printemps est de 11 degrés Celcius, à Québec, elle s’élève à 9 degrés et à Val d’Or, elle se situe à 7 degrés.

Les régions de Montréal, de la Montérégie et de l’Estrie pourraient toutefois ressentir des températures plus chaudes qu’à la normale.

Mais selon ces prédictions, les Québécois devront continuer de pelleter encore pendant un certain temps. André Monette, chef d’équipe-météorologue chez Météo Média, souligne qu’il resterait de 50 à 100 centimètres de neiges à recevoir d’ici la fin du printemps. Pour la pluie, de 150 à 200 millimètres devraient s’abattre sur la province pendant cette même période.

La deuxième moitié du printemps, à partir du mois de mai, devrait être plus clémente, selon M. Monette. Le temps risque d’être plus sec et chaud à ce moment-là.

D’ailleurs, M. Monette tient à rappeler que le redoux connu à la fin du mois de février n’était pas nécessairement annonciateur de la suite. «Le mois de mars risque quand même d’être hivernal, on va avoir encore de la neige», a-t-il prévenu.

«On risque plus d’attendre à la deuxième moitié du mois d’avril avant de se débarrasser véritablement de l’hiver. On n’est pas à l’abri d’autres tempêtes de neige», a-t-il ajouté.

Ailleurs au pays, Météo Média prédit que l’Ouest canadien subira des soubresauts de la période hivernale dans les prochains mois. La chaîne d’information en météorologie prédit un prolongement des températures hivernales entre les mois de mars et avril en Colombie-Britannique et en Alberta, où le temps sera sous les normales de saison.

Dans les provinces plus au centre du pays — la Saskatchewan et le Manitoba —, les températures devraient se situer près des normales du printemps.