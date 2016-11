Procès Applebaum: la défense tente de miner la crédibilité d’un témoin

MONTRÉAL – La défense a tenté de miner la crédibilité d’un promoteur immobilier, mardi matin, au procès pour fraude de l’ex-maire de Montréal par intérim Michael Applebaum.

Robert Stein, un témoin de la Couronne, avait expliqué lundi avoir remis des dizaines de milliers de dollars en pots-de-vin destinés à Michael Applebaum et avait même comparé les échanges d’argent aux intrigues de la série «Les Soprano».

Lors du contre-interrogatoire, mardi, la défense a cependant mis l’accent sur les problèmes de consommation de drogue de M. Stein, qui a admis avoir fumé «beaucoup» de marijuana, en avoir fait pousser chez lui et en avoir vendu.

ll avait d’ailleurs refusé de devenir un collaborateur de la police dans l’enquête sur Michael Applebaum, parce qu’il craignait que des enquêteurs découvrent certains éléments de son passé.

La Couronne fera entendre son dernier témoin à partir de mardi après-midi. On saura par la suite si Michael Applebaum sera appelé à témoigner pour sa défense.

Michael Applebaum a plaidé non coupable à 14 accusations liées à la corruption, notamment pour fraude et abus de confiance. Les faits reprochés seraient survenus entre 2007 et 2010, période durant laquelle l’accusé était maire de l’arrondissement Côte-des-Neiges_Notre-Dame-de-Grâce.

(Collaboration Cogeco Nouvelles)