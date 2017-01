Projet de loi 115: les animaux mieux traités que les vieux, dénonce Paul Brunet

QUÉBEC – Les animaux seront mieux traités que les personnes âgées, si le gouvernement Couillard refuse d’amender son projet de loi 115, a dénoncé mardi le président du Conseil pour la protection des malades (CPM), Paul Brunet.

Le projet de loi 115, défendu par la ministre Francine Charbonneau, vise à protéger les aînés les plus vulnérables contre toute forme de maltraitance.

Le problème, selon plusieurs organismes, dont le CPM, et le porte-parole caquiste en santé, le député François Paradis, c’est que le projet de loi n’est qu’une coquille vide.

Plusieurs intervenants ont profité du début de l’étude du projet de loi, mardi en commission parlementaire, pour demander à la ministre essentiellement deux choses: rendre obligatoire la dénonciation de mauvais traitements subis par les aînés et imposer des amendes sévères aux contrevenants.

En conférence de presse, Paul Brunet a rappelé qu’en 2015 le gouvernement avait adopté une loi visant à assurer le bien-être des animaux et à punir sévèrement les contrevenants, passibles de devoir acquitter de lourdes amendes.

Or, a-t-il dénoncé, aucune sanction pénale n’apparaît dans le projet de loi pour punir ceux qui maltraitent les personnes âgées.

Il demande donc à la ministre Charbonneau de faire preuve de la même compassion envers les personnes âgées que celle affichée par son collègue Pierre Paradis avec sa loi de protection des animaux.

L’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) et l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitée et préretraitées (AQDR) ont joint leur voix au CPM et à la CAQ pour réclamer elles aussi d’inclure dans la loi l’obligation de dénoncer tout geste de maltraitance envers un aîné.

En vertu du projet de loi, déposé en octobre, les établissements publics et privés devraient se doter d’une politique contre la maltraitance des aînés. La personne qui dénoncerait un mauvais traitement aurait l’assurance que son identité demeurerait confidentielle et qu’elle ne pourrait pas faire l’objet de poursuite ou de mesures de représailles dans son milieu de travail.

La ministre vise aussi à proposer un règlement pour encadrer l’usage de caméras dans les établissements qui accueillent les aînés. On cherchera à trouver un équilibre entre les droits des travailleurs qui prodiguent des soins aux aînés, le droit à la vie privée de ces personnes et celui des familles de veiller à leur sécurité.