Projet-pilote Québec/Uber: le front commun du taxi appelle à la grève, mercredi

MONTRÉAL – Comme ils l’avaient annoncé la semaine dernière, des travailleurs du taxi entendent faire la grève, ce mercredi, à l’appel du front commun du taxi.

Les manifestants contestent la mise en oeuvre prochaine du projet pilote du gouvernement du Québec encadrant les activités du service Uber.

Deux rassemblements simultanés sont prévus à 10h00, au Centre culturel Perle Retrouvée, à Montréal, et dans le stationnement près du Cosmodôme, à Laval. Par la suite, les taxis se dirigeront en convoi à un endroit qui n’a pas été identifié.

Le projet pilote d’une période d’un an, qui devrait entrer en vigueur le 14 octobre, prévoit qu’Uber se verra octroyer l’équivalent de 300 permis de taxis. La multinationale devra toutefois payer des taxes et impôts en plus de percevoir la TPS et la TVQ, notamment, en plus de verser des redevances.

Elle devra également contribuer à un fonds de modernisation de l’industrie du taxi et appliquer un tarif minimum de 3,45 $ par course comme pour les taxis.

Lundi, le premier ministre Philippe Couillard a fermement répété que le projet pilote aura lieu malgré l’opposition des chauffeurs de taxi.

Le front commun du taxi a récemment tenté deux fois, en vain, de faire suspendre les activités d’Uber par la voie juridique.