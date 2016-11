Protection des journalistes: possibilité d’un projet de loi fédérale

OTTAWA – Les bloquistes à Ottawa dépoussièrent un projet de loi sur la protection des journalistes et de leurs sources, projet de loi mort au feuilleton en 2008.

À la lumière de ce qu’on a appelé l’affaire Lagacé, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit ouvert à la possibilité de revoir les lois.

M. Trudeau a fait ce commentaire en arrivant à la réunion hebdomadaire de ses députés, mercredi matin. Assurant, une fois de plus, qu’il accorde une grande importance à la liberté de presse, M. Trudeau a déclaré qu’il surveille «attentivement» le développement de cette affaire. En plus d’attendre le résultat des conversations entre l’hôtel de ville de Montréal et les services de police, le premier ministre s’est dit prêt à «encadrer» la défense de la liberté de presse si nécessaire.

De leur côté, les députés bloquistes ont envoyé au bureau du légiste une version actualisée d’un projet de loi déposé en 2007 par un des leurs, Serge Ménard. Ce projet de loi, abandonné après sa deuxième lecture à cause de l’élection de 2008, visait surtout à protéger les sources journalistiques.

Il cherchait également à rendre plus compliquée l’obtention d’un mandat de perquisition qui vise un journaliste.

Il devrait être déposé d’ici une semaine, selon le leader par intérim du Bloc Rhéal Fortin.