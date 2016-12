Quelques citations du débat entre candidats à la direction du Parti conservateur

OTTAWA – Voici quelques citations qui ont émaillé le premier débat bilingue entre les 14 candidats à la direction du Parti conservateur mardi soir à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

«Nous n’avons pas les mêmes problèmes que les États-Unis avec les immigrants illégaux. Je ne sais pas pourquoi Mme (Kellie) Leitch joue une espèce de version karaoké de Donald Trump au Canada.» — Maxime Bernier

«Cette discussion (sur l’immigration) a lieu dans tous les pays du monde. Et ce n’est pas parce que les médias et les élites ne veulent pas avoir cette discussion qu’on devrait en avoir peur. Plusieurs de mes collègues sur cette scène, je sais, sont intimidés par les médias.» — Kellie Leitch

«L’énergie nucléaire, c’est une énergie qui est fiable et abordable. Depuis 40 ans en Ontario, elle génère une électricité qui est rentable. On doit mettre fin aux lubies écologiques et investir dans des technologies comme l’hydroélectricité et l’énergie nucléaire» —Steven Blaney

«Je demande à Justin Trudeau d’enlever ses doigts collants des processus d’évaluation des projets techniques. Les pipelines sont sécuritaires.» — Steven Blaney sur le projet d’oléoduc Énergie Est

«Le programme économique que je déposerais comme premier ministre en 2020 proposerait l’élimination complète de l’impôt des sociétés.» — Rick Peterson