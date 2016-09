Rachel Notley a participé au défilé de la fierté gaie à Calgary

CALGARY – La première ministre de l’Alberta Rachel Notley dit que la province a fait de grands pas afin d’améliorer les droits des minorités sexuelles.

Mme Notley a participé au défilé annuel de la fierté gaie de Calgary dimanche, en faisant remarquer que depuis qu’elle a été élue à la législature en 2008, le Code des droits de la personne de la province protège les citoyens contre la discrimination basée sur l’orientation sexuelle.

Elle dit qu’il n’est désormais plus acceptable de dire certaines choses dans la législature, alors qu’elles l’étaient toujours lorsqu’elle y a pris place pour la première fois.

Quelque 10 000 personnes se sont rassemblées pour regarder le défilé cette année, auquel 4000 personnes ont participé.

La précédente première ministre Alison Redford a été la première à ce poste à prendre part au défilé lorsqu’elle a agi comme Grand Maréchal pour la parade de Calgary en 2013.

En plus des costumes et des chars décorés, il y a aussi eu une commémoration du massacre survenu à la boite de nuit Pulse à Orlando, en Floride, plus tôt cette année. Lors de cette attaque, 49 personnes sont mortes et 50 personnes ont été blessées.