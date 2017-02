«Rafle des années 1960»: Ottawa veut négocier et demande à un juge «d’attendre»

TORONTO – Dans un geste de dernière minute — et exceptionnel —, le gouvernement fédéral a demandé à un juge de la Cour supérieure de l’Ontario de reporter sa décision dans l’affaire de «la rafle des années 1960», dans l’espoir de conclure une entente à l’amiable avec des milliers d’Autochtones.

Les plaignants ont dénoncé mercredi cette «ingérence sans précédent» et «indécente» du politique dans le système judiciaire.

Quelque 16 000 Autochtones de l’Ontario ont intenté une action collective contre le gouvernement fédéral, qui avait orchestré pendant une vingtaine d’années une vaste opération visant à enlever de leur famille des enfants autochtones dits «à risque» pour les confier à des familles d’adoption allochtones, de 1965 à 1984. Les plaignants réclament d’Ottawa 1,3 milliard $ en dommages pour «perte d’identité culturelle». Après huit ans de batailles judiciaires, le juge Edward Belobaba doit rendre sa décision la semaine prochaine.

Or, le gouvernement fédéral, qui s’est défendu bec et ongles pendant toute cette affaire, a demandé cette semaine au juge Belobaba de reporter sa décision, le temps d’amorcer des négociations à l’amiable et à l’échelle nationale avec les Autochtones. Des poursuites similaires ont été intentées dans d’autres provinces, mais les procédures ne sont pas aussi avancées qu’en Ontario. Par contre, les plaignants ontariens, excédés de la lenteur des procédures dans ce dossier, refusent de négocier maintenant une entente à l’amiable et attendent impatiemment la décision du juge Belobaba.

L’avocat du ministère de la Justice a aussi écrit au juge que si de telles négociations devaient échouer, le gouvernement fédéral était prêt à déposer une requête devant les tribunaux pour contester éventuellement sa décision.

L’un des avocats des plaignants, Morris Cooper, a alors écrit au juge Belobaba pour lui rappeler que «cette requête sans précédent et unilatérale» d’Ottawa constitue un geste «effronté, imprudent et indécent».

«Nous avons vécu huit ans de litiges et d’appels sur de strictes questions de procédures, et nous avons attendu plus d’un an avant d’obtenir enfin un premier jugement sur le bien-fondé de la revendication», a écrit Me Cooper dans un courriel au juge. «Les personnes inscrites à l’action collective et les victimes de la « rafle des années 1960 » méritent d’obtenir un jugement.»

Le juge Belobaba, lui, n’a pas semblé pressé de modifier son calendrier. «Il va sans dire qu’en temps normal, et en l’absence de consentement des deux parties, la décision doit être rendue au jour dit», a écrit le magistrat à tous les intervenants.