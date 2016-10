Rage: la capture de ratons laveurs débute afin de vérifier leur immunité

QUÉBEC – À la suite du largage et de l’épandage de 640 000 appâts vaccinaux contre la rage du raton laveur au cours du printemps et de l’été sur les territoires de la Montérégie, de l’Estrie et dans les grands parcs de Montréal, le ministère québécois de la Faune procédera dès lundi à la capture d’animaux.

Jusqu’au 20 octobre, des équipes du ministère parcourront un territoire de 350 kilomètres carrés touchant 18 municipalités et territoires de la Montérégie pour y installer des cages.

L’objectif est de capturer des ratons laveurs dans les zones où des opérations de vaccination ont eu lieu afin d’effectuer des prélèvements sanguins et de vérifier leur immunité contre la rage.

Les animaux seront par la suite relâchés près du lieu de leur capture. Les cages, qui seront vérifiées quotidiennement, seront installées dans les habitats naturels des ratons laveurs, dont les boisés, les abords des cours d’eau et les bordures des champs agricoles.

Le ministère incite les citoyens des municipalités visées à garder leurs animaux domestiques à l’intérieur afin d’éviter qu’ils soient capturés. S’ils le sont, le ministère assure qu’ils seront libérés rapidement.

Aucun cas de rage n’a été répertorié jusqu’à présent sur le territoire québécois.