Raïf Badawi: reprise alléguée des coups de fouet dans une prison saoudienne

SHERBROOKE, Qc – Une fondation qui porte le nom de Raïf Badawi rapporte que le blogueur subira sous peu de nouveaux coups de fouet, cette fois à l’intérieur de la prison où il est détenu en Arabie saoudite.

La Fondation Raïf Badawi se fie à cet égard sur la même source qui avait prévenu que les 50 premiers coups de fouet auraient lieu le 9 janvier 2015, en public, devant la mosquée à Djeddah, la capitale saoudienne.

La flagellation a eu lieu mais les autres séances ont été annulées car l’état de santé de Raïf Badawi a été jugé trop fragile.

Raïf Badawi est emprisonné depuis juin 2012; on l’a trouvé coupable d’avoir insulté l’Islam. Il a été condamné à 1000 coups de fouet et à une peine de dix ans d’emprisonnement.

La Fondation Raïf Badawi demande au gouvernement saoudien que cesse ce traitement qu’elle qualifie d’indigne et d’inhumain et que la citoyenneté saoudienne du condamné soit révoquée afin qu’il puisse retrouver son épouse, Ensaf Haidar, et leurs enfants qui vivent à Sherbrooke, au Québec.

Le 5 octobre dernier, à Ottawa, Mme Haidar a demandé au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, d’intervenir personnellement auprès des autorités saoudiennes pour que son époux soit libéré. Cependant, l’Arabie saoudite ne reconnaît pas le gouvernement du Canada comme un interlocuteur dans ce dossier puisque M. Badawi n’est pas citoyen canadien.