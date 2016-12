Randonneurs disparus: une météo défavorable empêche de poursuivre les recherches

WEST VANCOUVER, C.-B. – Une équipe de secouristes de la rive nord de Vancouver est sous un pied d’alerte et espère qu’une météo plus clémente et des risques d’avalanche moins élevés lui permettront de poursuivre ses recherches pour retrouver deux randonneurs disparus.

Les recherches avaient été suspendues mercredi sans aucun signe de Roy Lee, 43 ans, et Chun Lam, 64 ans.

Les deux hommes étaient disparus le jour de Noël alors qu’ils faisaient de la raquette près de la station de ski Cypress, à West Vancouver.

Le porte-parole de North Shore Rescue, Mike Danks, a expliqué que la journée de mercredi avait été un moment décisif pour MM. Lee et Lam, qui n’ont pas l’équipement nécessaire pour demeurer à l’extérieur par un froid glacial et sous les neiges abondantes qui sont tombées depuis dimanche.

Par courriel, M. Danks précise que les secouristes surveillent attentivement les conditions météorologiques, mais que les hauts risques d’avalanches dans la région font en sorte que le secteur n’est pas sécuritaire.

Avalanche Canada prévoit que le risque d’avalanches sur les montagnes de la côte sud décroîtra d’ici vendredi. Les conditions demeureront alors dangereuses, mais des secouristes d’expérience pourront essayer de les affronter.