Ratés du système de paie Phénix: IBM touchera 6 millions $ de plus

OTTAWA – Ottawa versera 6 millions $ supplémentaires à IBM pour du soutien technique en raison des ratés du système de paie Phénix, qui a pourtant justement été conçu par le géant de l’informatique.

Les coûts engendrés par les problèmes du système de paie de la fonction publique fédérale ne cessent de croître. En juillet, Ottawa estimait qu’il en coûterait cette année entre 15 et 20 millions $ aux contribuables, notamment pour l’embauche de plus de personnel pour traiter les demandes des employés, dont certains n’avaient pas été payés depuis des mois.

La facture s’élève désormais à un montant estimé entre 45 à 50 millions $.

Lors d’une séance d’information technique mercredi, la sous-ministre des Services et de l’Approvisionnement, Marie Lemay, a indiqué que de ce montant, 6 millions $ ira à IBM. Elle a précisé que cette somme serait versée pour des services qui n’étaient pas prévus au contrat, comme une assistance technique 24 heures sur 24 et la maintenance du système en soirée plutôt qu’en plein jour.

Mme Lemay n’a pas voulu jeter le blâme sur IBM pour les nombreux ratés qu’a connus le système de paie des fonctionnaires. Selon elle, le gouvernement fédéral n’avait tout simplement pas prévu à quel point un tel changement nécessiterait une période d’adaptation.

Depuis la mise en place du nouveau système qui gère la paie de plus de 300 000 fonctionnaires à travers le pays, plus de 80 000 employés ont vu des erreurs sur leur chèque de paie: rémunération trop faible, montant versé en trop, ou dans les cas plus problématiques, pas de salaire du tout.