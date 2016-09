Réforme des régimes de pension: la FCEI réclame un moratoire et une consultation

MONTRÉAL – Avant de hausser les cotisations aux régimes de pension publics, les gouvernements devraient consulter la population, qui n’en comprend pas vraiment les enjeux, croit la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

L’organisation, qui représente des milliers de petites et moyennes entreprises au Québec et au Canada, a commandé à la firme Ipsos un sondage auprès de 2000 employés et retraités au pays.

Les ministres des Finances des provinces et du fédéral se sont entendus, à la fin de juin — à l’exception du Québec et du Manitoba — sur une bonification du régime qui entrera en vigueur à compter de 2019. Les cotisations des employés et employeurs seront progressivement haussées jusqu’en 2023 de façon à assurer une meilleure sécurité financière aux bénéficiaires.

Par exemple, lorsqu’on les a interrogés à savoir si l’augmentation des cotisations au Régime de pensions du Canada ou à la Régie des rentes du Québec permettrait aux retraités actuels de toucher des prestations plus généreuses, seuls 29 pour cent ont donné la réponse correcte.

Près de la moitié, soit 45 pour cent, disaient ne pas savoir, alors que 26 pour cent ont donné une réponse incorrecte.

À la lumière de ce sondage, Martine Hébert, vice-présidente principale à la FCEI, réclame que les gouvernements mettent la réforme sur la glace, le temps de consulter les Canadiens à ce sujet.