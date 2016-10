Réinvestir dans les services publics fait partie des priorités, dit Leitao

QUÉBEC – Le gouvernement a ajouté le réinvestissement dans les services publics dans ses priorités d’utilisation des surplus budgétaires dont il dispose, a indiqué lundi le ministre des Finances, Carlos Leitao.

Durant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis de consacrer une part égale des surplus prévus en 2015-2016 aux baisses d’impôts et à la réduction de dette.

Dans une mêlée de presse lundi, à l’Assemblée nationale, M. Leitao a déclaré que les services publics sont désormais dans les priorités gouvernementales.

Le ministre des Finances présentera mardi la mise à jour économique du gouvernement, après l’annonce d’un surplus estimé cet été à 1,8 milliard $ pour la dernière année financière.

Aux journalistes, lundi, M. Leitao a affirmé que le gouvernement poursuivra sur la voie des réinvestissements, après avoir annoncé il y a un an 100 millions $ pour l’éducation.

Ce choix d’investir dans les services à la population, après des années de compressions des dépenses, fait partie des objectifs, a indiqué le ministre.

«Nous allons faire les trois, pas les deux mais les trois, a-t-il dit. C’est quoi les trois? Nous assurer que les services publics soient financés à l’intérieur de notre capacité de payer et convenablement. Deuxièmement, comme on l’a dit depuis le début, d’alléger le fardeau fiscal et troisièmement, c’est le contrôle de la dette.»