REM: une coalition exige une commission parlementaire sur le projet

MONTRÉAL – Une large coalition demande une commission parlementaire afin de répondre aux questions soulevées par le projet de Réseau électrique métropolitain (REM), à Montréal, de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Cette coalition, qui regroupe des experts en transport en commun, des groupes environnementaux, des regroupements citoyens et des syndicalistes, fera le point en conférence de presse dimanche, à Montréal.

Elle demande une commission parlementaire qui aurait pour mandat d’évaluer le projet et de déterminer s’il représente un réel gain et la meilleure option possible pour les usagers du transport collectif, pour l’environnement et pour les contribuables du Québec.

La commission devrait également tenter d’analyser les impacts du projet et de proposer des mesures d’atténuation.

La Caisse, le gouvernement du Québec et le maire de Montréal ont tous balayé du revers de la main les objections soulevées récemment dans le rapport du BAPE au sujet du REM.