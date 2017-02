Reprise des négociations pour les avocats et notaires en grève du gouvernement

MONTRÉAL – Les juristes de l’État, en grève depuis le 24 octobre, reprendront la négociation avec le Conseil du trésor au cours du week-end.

Au cours d’une entrevue, vendredi, le président de leur association, Les Avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), Me Jean Denis, s’est dit encouragé, mais avoue du même souffle que sa banque d’optimisme commence à s’épuiser après plus de trois mois de débrayage.

Me Denis affirme que des progrès ont été réalisés depuis l’arrivée en poste du ministre Pierre Moreau au Conseil du Trésor.

Ces 1100 avocats et notaires qui travaillent au sein de différents ministères et organismes gouvernementaux revendiquent le même traitement que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Ils revendiquent également la reconnaissance de leur autonomie professionnelle.

Bien que les services essentiels soient assurés, la grève des avocats et notaires a ralenti le processus législatif à l’Assemblée nationale et causé de nombreux délais devant des tribunaux.