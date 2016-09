Révocation de la citoyenneté: le Sénat pourrait amender le projet de loi

OTTAWA – Le Sénat pourrait écourter une bataille juridique intentée contre le gouvernement Trudeau.

Lundi, l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (ALCCB) et l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ACAADR) annonçaient une contestation judiciaire de la loi qui permet de révoquer la citoyenneté de tout immigrant soupçonné d’avoir fait une fausse déclaration pour entrer au Canada.

Les deux groupes reprochent à la loi C-24 — adoptée sous le gouvernement conservateur — de ne prévoir aucun mécanisme d’appel pour les gens visés par des allégations de fausses déclarations.

Or, le gouvernement libéral a déposé un projet de loi, C-6, pour modifier C-24. Mais le gouvernement s’est contenté de faire disparaître la clause qui permet de révoquer la citoyenneté pour des raisons de sécurité nationale. Il n’a pas touché à la question des fausses déclarations, d’où le recours à la Cour fédérale.

Jeudi après-midi, le ministre responsable de C-6, John McCallum, a annoncé que les sénateurs qui ont entrepris l’étude du projet de loi après son adoption aux Communes, cette semaine, auront à contempler des amendements dans le sens réclamé par les deux associations.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté prétend qu’il n’y a pas de lien entre cette initiative du Sénat et la contestation devant les tribunaux.

À l’ALCCB, on fait remarquer que le recours ira de l’avant puisqu’en ce moment une soixantaine de personnes par mois continuent de recevoir un avis de révocation de leur citoyenneté en raison d’allégations de fausses déclarations. Ces gens n’ont aucun mécanisme d’appel en ce moment et n’en auraient un que lorsque C-6 amendé deviendrait loi, à condition que le scénario élaboré par le ministre McCallum et ses alliés au Sénat aboutisse comme prévu.

Tout de même, le directeur de l’ALCCB, Josh Paterson, se réjouit de voir le ministre McCallum lui donner raison.