Roméo Dallaire publie un livre sur le stress post-traumatique

TORONTO – Le pire, c’est la nuit. L’obscurité. Le silence. Les images fantomatiques de cadavres et de mourants qui refusent d’être enterrés.

Plus de 20 ans après le retour au Canada de l’ex-lieutenant-général Roméo Dallaire, à la suite d’une douloureuse mission au Rwanda où son petit contingent de Casques bleus a dû demeurer impuissant face au massacre de centaines de milliers de civils, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est toujours présent.

Dans un nouveau livre, publié en anglais («Waiting for First Light»), M. Dallaire, aujourd’hui âgé de 70 ans, décrit les symptômes de ce syndrome aussi vieux que la guerre elle-même, mais qui n’a été «nommé» et documenté qu’assez récemment.

L’ex-sénateur souhaite que son livre permette aux Canadiens de comprendre davantage ce trouble qui touche aussi les premiers répondants et les victimes d’agressions physiques ou sexuelles. M. Dallaire espère aussi que son essai, sous-titré «Mon combat contre le SSPT», apportera aussi soutien et réconfort à ceux qui souffrent de ce syndrome.

Le SSPT résulte de traumatismes intenses qui submergent complètement la psyché. Le trouble se manifeste par des cauchemars et des réminiscences d’événements traumatisants, mais aussi par des réactions physiques ou de détresse psychologique déclenchées par des souvenirs de traumatismes passés. Les victimes peuvent éprouver du désespoir ou de brusques changements d’humeur, et adopter des comportements autodestructeurs — comme l’ivresse extrême ou la vitesse excessive au volant.

«On vit dans une vulnérabilité perpétuelle, parce qu’on ne sait jamais à quel moment une conversation, une odeur, un bruit, une mauvaise journée peut déclencher une humeur qui sera assez déprimante, et qui vous amènera à revivre» un traumatisme passé, expliquait récemment M. Dallaire en entrevue à Toronto. «Et ce traumatisme peut vous affecter autant aujourd’hui qu’à l’époque.»

Et surtout la nuit. D’où le titre de son livre («En attendant les premières lueurs du jour»).

M. Dallaire raconte aussi combien ce syndrome a été lourd à porter pour sa femme et ses trois enfants, qui ont dû apprendre à vivre avec un homme totalement imprévisible après son retour du Rwanda.