Route 132 en Gaspésie: évaluation des dégâts avant les réparations

QUÉBEC – Le ministre des Transports, Laurent Lessard, ainsi que le ministre responsable de la Gaspésie, Sébastien Proulx, assurent les usagers de la route que les employés du ministère sont à pied d’oeuvre pour pallier les dégâts causés vendredi par les grandes marées sur la route 132 actuellement fermée au nord de la Gaspésie.

Le secteur entre La Martre et Marsoui a été le plus durement touché. Des portions de chaussée et de murs de soutènement ont cédé à l’assaut des vagues.

Des équipes évaluent l’étendue des dégâts et procèdent aux inspections nécessaires.

Selon Sébastien Proulx, le ministère des Transports souhaite amorcer rapidement les travaux pour rétablir la circulation dès que possible. Il ajoute toutefois que la priorité restera toujours la sécurité des usagers.

Entre-temps, les automobilistes peuvent utiliser une voie de contournement par la route 299, la route du lac Sainte-Anne et la route 198. Il s’agit d’un détour de 150 kilomètres.