Sainte-Justine a son laser neurochirurgical, fine pointe de la technologie

MONTRÉAL – Le service de neurochirurgie de Sainte-Justine, à Montréal, s’est doté d’un laser neurochirurgical pédiatrique, qui permettra d’opérer les enfants atteints d’une épilepsie résistante au traitement médical et ceux qui souffrent de tumeurs cérébrales dans des régions difficiles d’accès par la chirurgie conventionnelle.

Le neurologue Lionel Carmant, du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, indique que cette nouvelle technologie permet de voir en direct, sur l’imagerie de résonnance magnétique (IRM), la destruction par le laser de la région ciblée, sans toucher aux zones non atteintes en cours de route.

Le laser neurochirurgical — qui serait le premier au Canada — permet notamment des interventions sans incision et réduit considérablement les délais d’attente puisqu’une hospitalisation d’une à deux semaines n’est plus nécessaire: après 48 heures, l’enfant peut retourner à la maison et reprendre ses activités normales.

L’acquisition de ce laser neurochirurgical a été rendue possible grâce à un don de 600 000 $ de l’organisme «Kurling for Kids», présidé par Robert Sears, dont la fille a été «sauvée» par Sainte-Justine il y a 20 ans.