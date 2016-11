Salaire minimum à 15 $:la FTQ s’attaque à un autre front et mobilise ses troupes

MONTRÉAL – Après avoir réclamé le salaire minimum à 15 $ auprès du gouvernement Couillard, la FTQ va s’attaquer à un deuxième front: celui des employeurs.

La plus grande centrale syndicale du Québec a décidé en congrès, mercredi, que l’ensemble de ses syndicats affiliés revendiqueraient un minimum de 15 $ l’heure à leurs tables de négociation respectives.

La FTQ représente quelque 5000 syndicats locaux dans l’ensemble du Québec, sous l’égide de 35 grands syndicats. Elle compte plus de 600 000 membres.

Plusieurs de ses membres ne touchent pas 15 $ l’heure, notamment dans les résidences privées pour personnes âgées, l’alimentation, le commerce de détail et même dans des usines.

Avant de voter debout, tous en t-shirt rouge marqué Minimum 15 $, les 1000 congressistes ont entendu de nombreux témoignages de personnes touchées.

«Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le métier et j’ai à peine 13 $ l’heure», a relaté Chantal Bélanger, une syndiquée qui travaille dans l’industrie du vêtement.

«J’ai une mère qui travaille dans un Valentine. Elle a 58 ans; elle gagne 10,50 $ l’heure. C’est pas normal que c’est moi, sa fille de 37 ans, qui lui prête de l’argent parce qu’elle ne gagne pas 15 $ l’heure», a déploré à son tour la syndiquée Sonia Ramzay.

Pour la FTQ, ce vote des 1000 congressistes engage tous ses syndicats, qui en feront maintenant une priorité avec leurs employeurs respectifs.

«C’est un pas immense qu’on franchit» et tous les syndicats en feront une affaire personnelle, a prévenu Daniel Boyer, président de la FTQ.

«Ça lie l’ensemble des affiliés, à chacune des tables de négociation, que ce soit pour le renouvellement d’une convention collective ou une négociation de première convention collective. On va s’activer aux tables de négociation pour qu’on majore le salaire minimum, pour que tout le monde puisse vivre dignement et décemment au Québec», a-t-il ajouté.

«Quand on a lancé notre campagne, le 1er mai (Fête des travailleurs), c’est pour que le gouvernement atterrisse en modifiant la Loi sur les normes du travail pour que tous les salariés aient 15 $ l’heure, en 2021 au maximum. Là, aujourd’hui, on dit à nos syndicats: vous avez un rapport de forces, vous avec le moyen de négocier des conventions collectives, donc on veut s’assurer qu’on n’ait plus de convention collective qui aient des échelles de salaire en bas de 15 $ l’heure. C’est un deuxième front qu’on ouvre», a résumé Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ.

En 2015, 211 500 personnes étaient rémunérées au salaire minimum au Québec, dont 58 pour cent de femmes. Le salaire minimum est actuellement de 10,75 $ l’heure.