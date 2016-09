Sénat: Patrick Brazeau annonce qu’il sera de retour en poste mardi

GATINEAU, Qc – Patrick Brazeau annonce sur Twitter qu’il fera un retour au Sénat ce mardi, après environ trois ans et demi d’absence.

En juillet dernier, au lendemain du retrait des accusations de fraude et d’abus de confiance qui pesaient contre lui, le sénateur Brazeau avait déclaré qu’il se sentait prêt mentalement et physiquement à reprendre son travail à la Chambre haute.

Le sénateur québécois, qui est désormais indépendant, a eu de nombreux ennuis personnels, dont des problèmes de consommation, mais il a dit s’être soumis à une thérapie, affirmant qu’une réputation peut être rebâtie.

M. Brazeau a été suspendu sans salaire en novembre 2013. Le Sénat lui reprochait d’avoir touché des allocations de logement et de déplacement auxquelles il n’avait pas droit puisqu’il affirmait que sa résidence principale était située à Maniwaki, alors qu’il louait une maison à Gatineau. Les sénateurs peuvent avoir droit à des allocations de logement et de déplacement s’ils habitent à plus de 100 kilomètres du parlement.

Cependant, en juillet dernier, la Couronne a conclu qu’il n’existait plus de perspective raisonnable de condamnation pour M. Brazeau et elle a abandonné les accusations de fraude et d’abus de confiance à son endroit.

Patrick Brazeau devra néanmoins faire face à la justice pour avoir refusé de se soumettre à un alcootest pour un incident survenu le 3 avril dernier. Il est également accusé de garde et contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies pour un événement remontant à 2014.

Il plaide non coupable dans les deux cas.