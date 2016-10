Shoppers Drug Mart fait une demande de distribution de marijuana thérapeutique

TORONTO – Shoppers Drug Mart a annoncé avoir fait une demande afin de devenir distributeur de marijuana thérapeutique.

Une porte-parole a expliqué par courriel que la chaîne de pharmacies, exploitée sous le nom de Pharmaprix au Québec, avait déposé une demande auprès de Santé Canada afin d’être désignée productrice autorisée de marijuana thérapeutique, mais seulement pour la distribution du produit.

Tammy Smitham a précisé que Shoppers n’avait aucunement l’intention de produire du cannabis. La demande est une exigence administrative afin de pouvoir distribuer de la marijuana.

Cependant, même si la demande de Shoppers est approuvée, la pharmacie ne pourra pas distribuer le produit dans ses magasins avant que le gouvernement ne modifie la réglementation entourant la marijuana médicinale.

Sous le régime actuel, les patients ne peuvent acheter de la marijuana thérapeutique que s’ils passent directement par un producteur autorisé, qui envoie le produit par courrier.

Mme Smitham affirme que l’entreprise a bon espoir de voir Ottawa mettre à jour les règles afin de permettre aux pharmacies de jouer un rôle dans la distribution de marijuana thérapeutique.

«Nous croyons que permettre la distribution de marijuana médicale en pharmacie offrira aux milliers de Canadiens qui l’utilisent comme médicament un meilleur accès à un produit plus sécuritaire et de meilleure qualité», a-t-elle avancé par courriel.

Shoppers Drug Mart appartient à Loblaw (TSX:L).

Plus tôt cette année, à la suite de l’assemblée générale annuelle de Loblaw, le président de l’entreprise, Galen G. Weston, avait déclaré que les pharmacies étaient bien positionnées pour distribuer de la marijuana thérapeutique.

M. Weston a précisé qu’il ne voyait pas de problème «de sécurité ou de crédibilité» avec le système postal actuel, mais a noté que les patients auraient droit à une consultation si le produit était vendu en mains propres, par des pharmaciens.

L’Association des pharmaciens du Canada a déjà indiqué qu’elle s’inquiétait du manque de suivi clinique et que les pharmacies devraient jouer un rôle dans la distribution de marijuana thérapeutique.

Le cannabis est devenu un médicament de plus en plus populaire pour les Canadiens, et le nombre de clients enregistrés auprès de Santé Canada pour l’utilisation du produit a crû rapidement.

À la fin juin, il y avait 75 166 clients enregistrés dans le programme de marijuana médicinale, selon le site web de Statistique Canada. Il s’agit d’une hausse de 40 pour cent comparativement au trimestre précédent, alors qu’on comptait 53 649 clients, et de plus de 200 pour cent comparativement à l’an dernier, alors que 23 930 personnes étaient inscrites.