Sida, tuberculose et paludisme: Bono félicite le Canada pour ses efforts

MONTRÉAL – La vedette rock irlandaise Bono a louangé le Canada pour avoir servi de chef de file dans la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria.

Bono a livré un discours, samedi matin, à l’occasion de la cinquième conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui se tient au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale, à Montréal.

Le chanteur du groupe U2 a également souligné l’engagement du premier ministre Justin Trudeau quant à l’égalité des sexes.

Bono a d’ailleurs rencontré en privé M. Trudeau en matinée et il participera à une assemblée publique en fin d’après-midi.

Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, et le philanthrope Bill Gates ont également prononcé une allocution au deuxième jour de l’événement, qui vise à recueillir 13 milliards $ US pour renflouer le Fonds mondial dans son combat contre ces trois maladies infectieuses qui font encore de nombreuses victimes dans certaines régions du monde.

Le Canada a promis de verser plus de 800 millions $ sur trois ans, de 2017 à 2019.

La somme finale sera annoncée à la séance de clôture en après-midi, et une représentante d’Unicef Canada s’est dite optimiste à quelques heures de l’annonce.

Carleen McGuinty, directrice adjointe des politiques et des programmes internationaux de l’organisme, estime également que le gouvernement du Canada a montré l’exemple aux autres pays avec sa contribution.

«Sa contribution de plus de 800 millions $ est vraiment un modèle pour les autres pays et les autres organisations qui mettent des fonds de l’avant aussi. Et c’est vraiment le rôle du Canada de mener ça et de s’assurer que ce « momentum » continue jusqu’à la fin», a-t-elle dit en entrevue en marge de la conférence.

Selon elle, Justin Trudeau perpétue une longue tradition canadienne qui va au-delà de la couleur du gouvernement. «On ne part pas de zéro, il y a vraiment une tradition canadienne depuis des décennies sur la santé mondiale et c’est très bien, on est très encouragé de voir ça continuer», a-t-elle précisé.

La conférence, organisée à l’initiative du gouvernement Trudeau, vise à démontrer le leadership du Canada sur la scène internationale à l’aube du premier discours du premier ministre canadien à l’Assemblée générale des Nations unies, prévu la semaine prochaine.