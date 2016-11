Six nouveaux sénateurs du Québec: les indépendants surpassent les partisans

OTTAWA – Les sénateurs dits «indépendants» surpassent désormais ceux affiliés à un parti politique, avec la nomination mercredi de six nouveaux Québécois la chambre haute.

Mais même si les non-alignés sont plus nombreux qu’eux, les sénateurs conservateurs ne semblent pas vouloir leur laisser le champ libre pour autant.

Parmi les nouveaux sénateurs désignés par Justin Trudeau figurent l’actuelle protectrice du citoyen du Québec, Raymonde Saint-Germain, ainsi que l’avocate émérite et auteure Renée Dupuis, spécialisée notamment en droit relatif aux Premières nations.

La liste inclut également le maire de Rimouski, Éric Forest; l’expert en droit, Marc Gold; la médecin de famille et professeure d’origine haïtienne, Marie-Françoise Mégie; et la spécialiste de la pollution et des problèmes de santé qui y sont imputables, la docteure Rosa Galvez.

Cette annonce suit la nomination en début de semaine de six sénateurs de l’Ontario à la chambre haute. Les sénateurs nommés ce mois-ci ont été sélectionnés à la suite d’un appel de candidatures lors duquel plus de 2700 personnes ont manifesté leur intérêt.

Avec l’arrivée des non-affiliés, la transformation du Sénat se poursuit et les conservateurs perdent leur majorité. Il y a désormais 44 sénateurs dits indépendants, 40 conservateurs et 21 qui se disent toujours libéraux, même si Justun Trudeau les a exclus de son caucus.

À Rimouski, le nouveau sénateur Éric Forest a indiqué que le premier ministre l’avait assuré de «l’indépendance de pensée» qu’auraient les nouveaux désignés. «Il m’a dit qu’il comptait sur moi, qu’il s’attendait à une contribution importante de ma part compte tenu de l’expérience que j’ai au niveau des municipalités, au niveau des régions, dans ce défi de renouveler la chambre haute», a-t-il signalé en conférence de presse.

Un regroupement de non-alignés demande désormais les mêmes ressources que les sénateurs affiliés à des formations politiques, et surtout, que la composition des comités sénatoriaux soit revue pour refléter la répartition des sièges au Sénat.

À son entrée au caucus mercredi, le leader de l’opposition conservatrice à la chambre haute, Claude Carignan, n’a pas paru très chaud à l’idée.

«Normalement, la tradition, c’est de (déterminer la composition des comités) au discours du Trône. Ça a toujours été comme ça. On s’entend qu’il y a une grande quantité qui arrive, donc on va voir comment on peut s’assurer que les nouveaux sénateurs remplissent leurs responsabilités et qu’ils assurent qu’ils soient présents également», a-t-il noté.

Un autre sénateur conservateur, Bob Runciman, croit que de nombreux nouveaux sénateurs dits indépendants sont en réalité «des libéraux dans le placard».