Sondage SOM: la plupart des Québécois refusent d’accueillir plus d’immigrants

MONTRÉAL – Une majorité de Québécois est défavorable à l’idée d’accueillir davantage d’immigrants au Canada.

Un sondage SOM publié mercredi par Cogeco Nouvelles précise que 55 pour cent des répondants croient que le Canada ne devrait pas accueillir davantage d’immigrants à la suite des mesures anti-immigration du président des Etats-Unis, Donald Trump. En revanche, 36 pour cent des gens sont en faveur d’une plus grande ouverture; 9 pour cent sont indécis.

D’autre part, 75 pour cent des 1010 répondants réclament que la surveillance aux frontières soit raffermie afin d’empêcher l’arrivée d’immigrants illégaux.

Le sondage mené sur l’internet révèle aussi que les Québécois sont indécis à propos du statut de Montréal en tant que ville sanctuaire pour les immigrants illégaux: 36 pour cent d’entre eux sont en faveur alors que 41 pour cent sont contre. Le taux d’indécis à cette question s’élève à 23 pour cent.

Le sondage mené du 24 au 27 février révèle que plus les répondants sont jeunes et scolarisés, plus ils sont en faveur du statut de ville sanctuaire que le conseil de ville a adopté la semaine dernière. La mesure vise à permettre aux immigrants qui n’ont pas de statut en règle d’avoir pleinement accès aux services publics offerts par la Ville.

La marge d’erreur maximale du sondage SOM a été établie à 3,4 pour cent, 19 fois sur 20.