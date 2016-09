Sortie en novembre d’une biographie écrite par Rob et Doug Ford

TORONTO – L’ex-maire de Toronto Rob Ford publiera à titre posthume, avec son frère Doug, un livre dans lequel il donnera «sa version des faits».

L’annonce en a été faite mardi matin par son frère Doug, alors que l’on s’attendait plutôt à ce qu’il confirme son entrée dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Il a par ailleurs indiqué mardi qu’il se présenterait «en politique d’ici un an».

Doug Ford, âgé de 51 ans, était candidat à la mairie de Toronto en 2014 pour remplacer son frère malade, mais il a été défait. Son frère Rob est décédé en mars dernier, après avoir connu la déchéance lorsqu’on a appris qu’il consommait du crack.

Son frère a promis mardi un livre «choc» qui «ébranlera» les milieux politiques et médiatiques.

Doug Ford soutient que la population n’a entendu pendant des années que la version des médias et celle des adversaires de Rob Ford. Le livre révélera selon lui «l’histoire inédite» du politicien et de sa famille.

La maison d’édition HarperCollins Publishers a acquis les droits du livre, qui sera publié le 22 novembre sous le titre: «Ford Nation: Two Brothers, One Vision—The True Story of the People’s Mayor» (La ‘Ford Nation’: deux frères, une vision — La véritable histoire du maire du peuple»).