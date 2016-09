Stéphane Dion en Colombie pour la signature de l’accord de paix avec les FARC

OTTAWA – Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, se réjouit d’assister à la signature de l’accord «historique» entre le gouvernement colombien et les FARC, mais prévient que la paix n’est jamais acquise.

La conclusion de cette entente mettra un terme à un conflit sanglant qui aura duré environ un demi-siècle, a-t-il souligné lundi en entrevue téléphonique depuis Carthagène, en Colombie.

«Il a fallu tout ce temps pour qu’on s’assoie et qu’on se dise: ‘Maintenant, on en a assez de s’entretuer et on va établir la paix’», a exposé M. Dion.

Et ce dénouement est «extraordinaire», car «c’est peut-être la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’un hémisphère entier (…) n’a plus de conflit violent important», a-t-il tenu à faire remarquer lors de cet entretien avec La Presse canadienne.

Le Canada contribuera au processus en injectant 20 millions $ afin d’appuyer la réforme des services de police de la Colombie, le déminage et la protection des droits de la personne, notamment.

Car il ne faut jamais tenir le processus de paix pour acquis, a affirmé le ministre Dion.

«Une fois que c’est signé, cette paix, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, et il faut que le Canada soit là», a-t-il signalé.

Le diplomate en chef du Canada a rencontré lundi matin son homologue colombienne, María Angela Holguín Cuéllar, auprès de qui il a réitéré le soutien d’Ottawa à l’égard de la mission politique des Nations unies en Colombie.

Il n’a pas précisé si le gouvernement canadien comptait déployer des Casques bleus dans ce pays d’Amérique du Sud dans le cadre du programme pour la stabilisation et les opérations de paix (PSOP) dévoilé en août dernier.

Une demande explicite à cet effet n’a pas été formulée par les autorités colombiennes, a précisé Stéphane Dion à l’autre bout du fil.

«Ce n’est pas quelque chose qu’on nous a demandé avec beaucoup d’insistance, a-t-il dit. Mais on a certainement l’esprit ouvert.»

La cérémonie de signature de l’entente entre Bogota et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), groupe rebelle qui a accepté de déposer les armes, aura lieu en après-midi.

Le ministre Dion y assiste au nom du gouvernement canadien et du premier ministre Justin Trudeau.