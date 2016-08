Subban a amassé 1,4 million $ dans la dernière année pour l’Hôpital pour enfants

MONTRÉAL – P.K. Subban a beau avoir été échangé aux Predators de Nashville, il est encore bien enraciné à Montréal.

L’ancien défenseur étoile du Canadien était de retour à Montréal mercredi pour souligner la première année de son engagement envers la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il a amassé 1,4 million $ au cours de la dernière année et il prévoit toujours atteindre les 10 millions $ promis en sept ans.

Si Subban était aussi souriant que l’an dernier lors de l’annonce, une chose était bien différente. À pareille date l’an dernier, son nom revenait dans les discussions sur l’identité du prochain capitaine du Canadien. Cette fois, il va plutôt prendre la direction de Nashville pour amorcer une première saison avec l’équipe qui l’a acquis en retour du défenseur Shea Weber le 29 juin dernier.

Plus de 9000 familles ont été touchées à travers l’appui de la fondation de Subban et l’ancien no 76 du Tricolore prévoit rester impliqué à Montréal, qu’il a qualifiée de «deuxième chez-moi».

Subban a répété qu’il avait été surpris par l’échange, mais qu’il avait rapidement dû s’y faire à l’idée. Il a raconté avoir eu quelques contacts avec ses nouveaux coéquipiers, mais qu’il attendait le début du camp avant de s’intégrer pleinement avec les Predators.