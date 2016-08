Surveillance accrue pour le rentrée scolaire: les policiers seront vigilants

MONTRÉAL – Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, dès lundi, les corps policiers s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route.

En cette rentrée scolaire, les patrouilleurs seront notamment attentifs au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.

Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus.

Les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $.

De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, reçoit deux points d’inaptitude et une amende de 105 $.