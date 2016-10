Surveillance de journalistes: 14 juristes réclament une enquête publique

MONTRÉAL – Un groupe de 14 juristes réclame une enquête publique sur l’écoute et l’espionnage des médias et journalistes.

Les juristes regroupés pour l’occasion par la Clinique juridique Juripop estiment dans leur lettre ouverte que la surveillance policière du journaliste Patrick Lagacé, qui a été visé par 24 mandats émis par un juge de paix, constitue une atteinte grave aux garanties constitutionnelles et un dangereux précédent pour notre société de droit.

Ils questionnent le processus qui mène les juges de paix à émettre de tels mandats. À leur avis, depuis quelque temps, le pouvoir judiciaire est fréquemment utilisé à l’encontre de la liberté de presse.

Ils font état, en outre, de l’ordinateur de Michaël Nguyen, journaliste du Journal de Montréal, qui a été perquisitionné; d’une filature de Joël-Denis Bellavance, de La Presse, qui a été autorisée et de la perquisition à la résidence d’Éric-Yvan Lemay, journaliste du Journal de Montréal.

Les signataires croient donc que les ministres de la Justice et de la Sécurité publique doivent ordonner qu’une enquête permette de revoir les lois, préciser les règles qui permettent l’émission des mandats et révise le processus de nomination des juges de paix, de leur formation et de leur rémunération.

Parmi les signataires de la lettre figurent Marc-Antoine Cloutier, qui dirige la Clinique juridique Juripop, de même que les avocats Julius Greyet Daniel Turp.