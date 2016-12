Suspect de fusillades à Montréal arrêté après une poursuite en Montérégie

MONTRÉAL – Un homme âgé de 21 ans qui serait le responsable d’au moins deux fusillades à Montréal qui ont fait un mort et un blessé a finalement été arrêté en Montérégie après une longue poursuite policière.

D’abord, vers 23h00 dimanche, un témoin a alerté la police car il venait de voir un homme fuir en automobile après avoir ouvert le feu sur une femme âgée de 49 ans dans le stationnement d’un magasin à l’angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Sherbrooke Est, dans le quartier Pointe-aux-Trembles. La dame a succombé à sa blessure dans la nuit de lundi.

Peu après, des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont trouvé à quelques rues du lieu de la fusillade le véhicule de la dame qui était accidenté et sans occupant.

Un peu plus tard, un résidant de la rue de Normandie, près du boulevard Tricentenaire, a composé le 911 pour signaler qu’un homme armé était à sa porte et exigeait la clef de son automobile. Les policiers arrivés peu après ont trouvé l’homme blessé par balle, sans gravité.

Le malfaiteur, probablement le même suspect, avait pris la fuite avec la voiture. Il a été localisé par des patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) à la sortie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine mais peu après, ils en ont perdu la trace.

Des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont ensuite localisé le véhicule; il était vide et accidenté, dans un fossé près de l’intersection des autoroutes 10 et 30, à Brossard. Une brève poursuite à pied a ensuite permis aux policiers d’arrêter le suspect et de mettre fin à sa longue cavale.

Il a été transporté dans un centre opérationnel du SPVM.

Entre-temps, les enquêteurs du SPVM passent au peigne fin quatre scènes de crime où des périmètres de sécurité ont été érigés. Plusieurs témoins seront interrogés au cours des prochaines heures.

Un poste de commandement a été établi face à l’établissement où la dame a été mortellement blessée.