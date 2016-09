TNL: un bateau de pêche manquant depuis plusieurs heures est recherché mercredi

SAINT-JEAN, – Des recherches intensives sont menées depuis mardi soir au large de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, afin de localiser un bateau de pêche transportant quatre personnes qui devait rentrer au port plus tôt en journée.

Entre-temps, des dizaines de personnes angoissées se sont rassemblées au quai de Fort Amherst, au nord de Saint-Jean, en attente de nouvelles qu’elles espèrent rassurantes.

Les recherches lancées pour retrouver le bateau d’un longueur de sept mètres devaient se poursuivre toute la nuit, mercredi.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS) a précisé qu’un avion Hercules, deux navires de la Garde côtière canadienne et un hélicoptère Cormorant participaient aux recherches dans la baie de Freshwater et plus au large, dans l’océan Atlantique.