Tourisme: Québec et Shanghaï échangeront des renseignements stratégiques

QUÉBEC – Le Québec et la métropole de Shanghaï échangeront des renseignements stratégiques sur le tourisme.

Le gouvernement Couillard a annoncé lundi la conclusion d’une entente à cet effet. Cette déclaration commune d’intention a été signée par la ministre du Tourisme, Julie Boulet, et le président du Bureau municipal du tourisme de la Municipalité de Shanghaï, Yang Jin Song.

L’entente vise à accroître la collaboration entre Tourisme Québec et l’office du tourisme de Shanghaï, a précisé l’attaché de presse de la ministre, Patrick Soucy, lundi, dans un entretien téléphonique.

Grosso modo, cet échange de «renseignements stratégiques» permettra de mieux connaître le profil, les goûts et les attentes des touristes de part et d’autre, du Québec et de Shanghaï, a-t-il poursuivi.

La déclaration a été signée dans la foulée de l’inauguration, jeudi dernier, de la première liaison aérienne directe entre Montréal et Shanghaï.

M. Soucy a rappelé que le tourisme chinois au Québec est en forte hausse. Le nombre de visiteurs en provenance de ce pays est passé de 30 000 en 2010 à 84 000 en 2016. Et plus précisément, 30 pour cent du trafic aérien chinois vers le Québec provient de Shanghaï.

La ministre Julie Boulet était du vol inaugural Montréal-Shanghaï. Elle poursuit sa mission en Chine toute la semaine et reviendra samedi.