Trafic de drogue: 120 policiers déployés dans plusieurs villes du Québec

MONTRÉAL – Quelque 120 policiers ont été déployés mercredi dans le cadre de l’opération «Navire» qui visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants dans plusieurs villes du Québec. D’importantes saisies ont été effectuées.

Jeudi, la police rapporte 12 arrestations, dont celle d’Edgar Pitre, 69 ans, de Montréal.

Parmi les individus arrêtés, huit comparaîtront au tribunal plus tard jeudi, au Palais de justice de Montréal. Les autres ont été remis en liberté provisoire.

Ils risquent des accusations de possession de cannabis, de haschich, de cocaïne et de comprimés de métamphétamine dans le but d’en faire le trafic, ainsi que de complot.

La tête dirigeante présumée de l’organisation, André Jr. Lacombe, 48 ans, de Shawinigan, fait l’objet d’un mandat d’arrestation et est recherché. Les autorités croient qu’il séjourne présentement à l’extérieur du Canada.

Treize perquisitions ont été effectuées par les policiers, à Montréal, Laval, Québec et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Des biens infractionnels ont été saisis.

L’organisation fournissait des cellules criminelles dans plusieurs villes du Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

La police signale que les récentes perquisitions, combinées à celles effectuées en cours d’enquête en octobre 2015 à Montréal, Shawinigan et Mascouche, ont notamment mené à la saisie de près de 400 kilogrammes de haschich, de près de 13 kilogrammes de cannabis et de plus de 175 000 $ en argent canadien.

L’enquête se poursuit et d’autres arrestations et perquisitions pourraient avoir lieu en lien avec ce dossier.

L’opération «Navire» a été effectuée par des agents de la Sûreté du Québec (SQ), de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Mauricie, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de corps policiers municipaux de Montréal, Québec, Laval et Trois-Rivières­.