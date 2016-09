Trafic de drogue: la police de Longueuil arrête 16 personnes en Montérégie

LONGUEUIL, Qc – La police de Longueuil a mené un vaste coup de filet en Montérégie, alors que 16 personnes ont été appréhendées pour diverses infractions cette semaine.

Neuf suspects ont comparu mercredi au palais de justice de Longueuil après avoir été arrêtés la veille. Les sept hommes et deux femmes sont accusés de possession dans le but de faire du trafic et de trafic de stupéfiants.

Dans le cadre de l’opération Médaille, le service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a arrêté des suspects à Longueuil, Varennes, Saint-Constant, Saint-Amable, Sainte-Sophie et jusqu’à Gatineau.

Quelque 150 policiers ont participé à l’opération, qui a mené également à 13 perquisitions dans des résidences et des commerces.

La police a notamment saisi plusieurs centaines de milliers de comprimés de méthamphétamines, plus de 500 grammes de cocaïne, sept véhicules, trois armes longues et une arme de poing. La valeur des biens est estimée à 3 millions $.