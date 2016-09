Triple meurtre impliquant une arbalète à Toronto: l’accusé a comparu

TORONTO – L’homme accusé d’avoir tué sa mère et deux de ses frères au cours d’une violente agression impliquant une arbalète, la semaine dernière à Toronto, devra revenir devant le tribunal le 23 septembre.

Brett Ryan, âgé de 35 ans, fait face à trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré relativement à cette agression qui a secoué un paisible quartier résidentiel de l’est de Toronto, le 25 août.

M. Ryan a comparu brièvement par le biais de la visioconférence, vendredi.

Il est accusé du meurtre de sa mère, Susan Ryan, âgée de 66 ans, et de deux de ses frères, Alexander, 29 ans, et Christopher, 42 ans.

Selon la police, Mme Ryan est morte par strangulation, alors que ses deux fils ont succombé à une blessure au cou — l’une causée par un carreau d’arbalète et l’autre par une pointe de flèche. On ignore si le carreau et la flèche ont été tirés par l’arbalète ou s’ils ont plutôt été plantés à la main.