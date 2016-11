Trois nouvelles stations pour le REM; la facture augmente à 5,9 milliards $

MONTRÉAL – L’ajout de trois nouvelles stations souterraines fera grimper de 400 millions $, à 5,9 milliards $, la facture du projet de train électrique montréalais piloté par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui s’attend à voir Québec et Ottawa dévoiler l’ampleur de leur participation financière d’ici environ quatre mois.

Le président et chef de la direction de la CDPQ, Michael Sabia, a toutefois minimisé cet enjeu, vendredi, en conférence de presse, flanqué du ministre québécois des Transports, Laurent Lessard, ainsi que du maire de Montréal, Denis Coderre. Il n’y avait toutefois aucun représentant du gouvernement fédéral.

«Ce n’est pas une crise, a-t-il dit. Je crois que les gouvernements du Québec et du Canada ont les compétences pour prendre les décisions d’ici trois ou quatre mois.»

Une demande formelle a été déposée à Ottawa jeudi, a précisé M. Sabia.

Étant donné que l’on prévoit que les premières rames du tracé seront mises en service en 2020, le grand patron de la Caisse a reconnu que les échéanciers étaient «serrés», mais il s’attend tout de même à ce que les travaux du Réseau électrique métropolitain (REM) s’amorcent cet été.

La CDPQ, dont la participation dans le projet atteint maintenant 3,1 milliards $, maintient que sa réalisation est conditionnelle à la participation des gouvernements provincial et fédéral.

Si le ministre Lessard a confirmé que Québec allait financer en partie la construction des trois nouvelles stations, il n’a toutefois pas révélé de montant et a évité toutes les questions sur la participation de son gouvernement dans l’ensemble du projet.

«Il est plus facile de s’entendre sur un projet de financement que d’essayer de trouver un promoteur d’envergure capable de réaliser des travaux», s’est-il limité à dire.

Ottawa a promis d’injecter 120 milliards $ dans des projets d’infrastructure au cours des 10 prochaines années, dont 11,9 milliards $ dans le cadre de la première phase de son plan. Une part de 3,4 milliards $ de ce dernier montant doit être consacrée au transport en commun.

Selon M. Sabia, le REM est exactement le genre de projet que le gouvernement fédéral souhaite appuyer financièrement dans le cadre de ses dépenses en infrastructures et de sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

D’après CDPQ Infra, la filiale de la Caisse qui mène le projet, l’ajout des trois stations souterraines dans le centre-ville de la métropole permettra aux utilisateurs de se déplacer plus rapidement en plus de désengorger la ligne orange du métro de Montréal au sud de la ligne bleue. Ces arrêts étaient projetés, sans toutefois être confirmés.

La Caisse et la Ville de Montréal allongeront chacune 100 millions $. M. Lessard a laissé entendre que Québec et Ottawa pourraient se partager à parts égales le reste du montant.

Deux des trois stations, McGill et Édouard-Montpetit, seront reliées respectivement aux lignes verte et bleue du métro de Montréal. La CDPQ affirme que l’autre arrêt, celui du bassin Peel, constituera une desserte importante pour la Cité du Multimédia, un pôle d’emploi important, ainsi que le quartier Griffintown. Cette dernière station remplacera celles de Bridge-Wellington et Du Havre initialement prévues.

Le projet du REM propose un circuit de train électrique de 67 kilomètres reliant tant la Rive-Sud que la Rive-Nord jusqu’à Deux-Montagnes en passant par Laval, de même que l’aéroport Trudeau et l’Ouest de l’île jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue.