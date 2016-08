Trois-Rivières: l’entreprise Emballages Bettez n’a plus d’affiche

TROIS-RIVIÈRES, Qc – Au lendemain de la comparution au tribunal très médiatisée de Jonathan Bettez, sur lequel pèsent six chefs d’accusation en matière de pornographie juvénile, l’affiche sur les locaux de l’entreprise de sa famille, Emballages Bettez, a été retirée.

Les locaux sont situés sur le boulevard des Récollets, à Trois-Rivières, à environ 200 mètres au nord de l’autoroute 40.

De plus, mercredi, il n’est plus possible d’accéder au site web d’Emballages Bettez, une compagnie de matériel d’emballage pour les industries.

Jonathan Bettez a obtenu mardi midi sa remise en liberté durant les procédures judiciaires, moyennant certaines conditions. L’accusé a dû remettre son passeport aux autorités et déposer une caution de 5000 $.

L’homme de 36 ans est aussi soupçonné d’être le principal suspect dans le dossier de la disparition et de la mort de la petite Trifluvienne Cédrika Provencher, mais aucune accusation n’a encore été portée contre lui à propos de cette affaire.

Les faits reprochés à M.Bettez dans les dossiers de pornographie juvénile se seraient déroulés entre 2009 et 2013.

Il a été arrêté lundi dernier. Des perquisitions ont ensuite été menées chez Emballages Bettez et dans deux résidences privées situées sur les rues Goyer et Arthur-Guimont.