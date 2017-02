Trudeau a discuté avec Trump au téléphone, notamment de la frontière

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu, jeudi, avec le président américain Donald Trump.

La conversation téléphonique faisait suite à la visite de Justin Trudeau à la Maison-Blanche, la semaine dernière.

M. Trudeau a remercié son homologue pour les discussions positives et constructives lors de son passage à Washington, a-t-on appris dans une déclaration envoyée par le bureau du premier ministre.

Les deux politiciens ont discuté de coopération à la frontière, mais la déclaration ne précise pas s’ils ont évoqué le nombre grandissant de demandeurs d’asile qui entrent au Canada en provenance des États-Unis.

Les dirigeants ont également parlé du dossier du bois d’œuvre, a précisé la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«Le premier ministre a parlé de l’enjeu du bois d’oeuvre et nous continuons à travailler et à chercher une solution», a dit la ministre.

MM. Trudeau et Trump ont évoqué les sommets du G7 et du G20, qui auront lieu respectivement en mai et juillet, en plus du groupe de travail sur les femmes entrepreneures qu’ils ont créé avec la fille du président américain, Ivanka Trump.