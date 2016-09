Trudeau dirigera la délégation canadienne à l’Assemblée générale de l’ONU

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau annonce mardi qu’il sera à la tête de la délégation canadienne qui se rendra à New York les 19 et 20 septembre afin de participer à la 71e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Le premier ministre écrit dans un communiqué que le gouvernement du Canada est déterminé à redéfinir sa place dans le monde et à promouvoir des valeurs telles la diversité et l’inclusion, l’égalité des sexes et le respect de la paix dans le monde.

À l’Assemblée générale, il encouragera un plus grand leadership de la part de la communauté internationale pour répondre à la crise des réfugiés et des migrants. Il réitérera l’intention du Canada de jouer à nouveau un grand rôle dans les efforts de maintien de la paix et de prévention des conflits.

Il encouragera aussi les pays à donner suite à l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Le premier ministre participera au Sommet pour les réfugiés et les migrants présidé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi qu’au Sommet des dirigeants sur les réfugiés, qu’il coprésidera avec le président des États-Unis, Barack Obama.