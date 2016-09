Trudeau vante la jeunesse au sommet One Young World en présence de célébrités

OTTAWA – Justin Trudeau a invité les jeunes, mercredi, à se voir comme des leaders d’aujourd’hui et non pas seulement de demain. Le premier ministre a fait cette déclaration à l’occasion de l’ouverture du sommet One Young World à Ottawa.

L’événement, qui se tient jusqu’à samedi, rassemble quelque 1300 jeunes leaders issus de près de 200 pays différents. Plusieurs d’entre eux arboraient des tenues traditionnelles lors de la soirée d’ouverture, à l’extérieur du Parlement.

Le premier ministre a lancé aux jeunes du public qu’ils formaient une génération «politiquement engagée, éduquée, innovatrice, inclusive et progressiste».

Plusieurs personnalités connues prendront la parole dans les trois prochains jours, notamment l’ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, la chanteuse Cher et le musicien irlandais Bob Geldof.

L’actrice britannique Emma Watson, aussi ambassadrice de bonne volonté pour les Nations unies, est présente à ce sommet annuel qui a lieu dans une ville différente du monde chaque année.

Le premier ministre Trudeau a accueilli dans son bureau celle qui s’est fait connaître pour son interprétation d’Hermione dans les films «Harry Potter». Leur conversation a surtout porté sur l’égalité de genre.

Justin Trudeau a dit qu’il prenait part au sommet One Young World en tant que ministre de la Jeunesse. Il est le deuxième plus jeune premier ministre du Canada après Joe Clark.