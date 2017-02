Trump et les femmes: Trudeau a réhabilité l’image du président, dit Mulcair

OTTAWA – Justin Trudeau a contribué réhabiliter l’image de Donald Trump auprès des femmes en l’assoyant à une table d’entrepreneures lundi dernier à Washington.

C’est du moins l’avis du chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Thomas Mulcair, qui a formulé mercredi de sévères critiques à l’endroit du premier ministre.

Selon lui, ce dernier a rendu une fière chandelle au président des États-Unis, qui le recevait dans le cadre d’une première visite officielle à la Maison-Blanche un peu plus tôt cette semaine.

Car Justin Trudeau aura carrément été un «faire-valoir» de Donald Trump en convaincant l’équipe du président de créer un Conseil canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs d’entreprise et d’en faire un événement médiatique.

«Le même Donald Trump s’est déjà vanté de s’être livré à des agressions sexuelles parce qu’il pouvait le faire, parce qu’il était célèbre», a pesté le chef néo-démocrate en point de presse dans le foyer des Communes.

«Moi je pense qu’il y a une marge; le Canadien moyen n’accepte pas que notre premier ministre soit utilisé comme ça, pour aider Donald Trump à se sortir de ce qu’il a créé pour lui-même», a soutenu Thomas Mulcair.

La création du comité vise «à ce que les femmes aient des chances égales sur le marché du travail» au Canada comme aux États-Unis, selon une déclaration commune publiée lundi à l’issue de la rencontre entre les deux dirigeants.

«Nous croyons que cette initiative favorisera la croissance des entreprises dirigées par des femmes et contribuera à notre croissance économique et compétitivité globales, et à une intégration accrue de nos économies», est-il précisé dans cette même déclaration.