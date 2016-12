Uber Canada peut offrir des services de transport à l’aéroport Montréal-Trudeau

MONTRÉAL – Les chauffeurs d’Uber peuvent maintenant prendre des passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Une entente commerciale en ce sens a été conclue entre l’administration aéroportuaire et Uber.

Les voitures des chauffeurs Uber doivent utiliser un bassin d’attente situé à l’extérieur du périmètre de l’aéroport.

L’embarquement des passagers se fait à la porte 6 au niveau des départs.

Aéroports de Montréal avait exigé d’Uber de ne pas activer son application à l’aérogare Montréal-Trudeau tant que le service n’avait pas été réglementé par le gouvernement du Québec.

Or, conformément à une entente entre le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, et Uber Canada, ce dernier pourra offrir des services de transport à l’aéroport jusqu’en octobre 2017.

L’embarquement au niveau des arrivées demeure à l’usage exclusif des taxis détenteurs d’un permis d’aéroport.