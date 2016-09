Uber: le texte du projet pilote est rendu public par Québec

MONTRÉAL – Le ministère des Transports a rendu public, vendredi, le texte du projet pilote convenu avec le transporteur Uber.

Le texte de l’entente précise que le bloc de 50 000 heures par semaine qui est rendu disponible pour Uber équivaut à 300 permis de taxi.

Pour ce qui est des redevances de 90 cents, puis 1,10 et 1,26 $ par course selon le bloc d’heures, il est mentionné, pour le bloc de 100 001 heures à 150 000 heures, qu’en cours d’expérimentation, et en fonction des résultats préliminaires du projet pilote, des ajustements à la hausse ou à la baisse de ce bloc d’heures seront possibles.

Les autres détails avaient déjà été rendus publics, comme la vérification des antécédents judiciaires des chauffeurs, le permis de conduire de classe 4C et l’identification des véhicules Uber par une vignette sur le parebrise.

De son côté, Uber a fait savoir par voie de communiqué qu’il s’affairait à étudier ces «paramètres complexes et contraignants». Le transporteur élaborera à ce sujet la semaine prochaine.